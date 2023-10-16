عبداللهيان: كل الاحتمالات واردة ولا يمكننا ان نكون غير ‫مبالين تجاه جرائم الحرب التي ترتكب ضد سكان غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 22:44

عبداللهيان: كل الاحتمالات واردة ولا يمكننا ان نكون غير ‫مبالين تجاه جرائم الحرب التي ترتكب ضد سكان غزة

منذ 7 mins 16 October، 2023
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