الرئاسة السورية: الرئيسان السوري بشار الأسد والروسي ‫فلاديمير بوتين يبحثان هاتفيا سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 15:04

الرئاسة السورية: الرئيسان السوري بشار الأسد والروسي ‫فلاديمير بوتين يبحثان هاتفيا سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ 18 mins 16 October، 2023
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