مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: يجب تحويل الإصابات الصعبة ‫الى خارج القطاع حتى نتمكن من استقبال جرحى آخرين  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 15:04

مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: يجب تحويل الإصابات الصعبة ‫الى خارج القطاع حتى نتمكن من استقبال جرحى آخرين 

منذ 53 mins 16 October، 2023
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