رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني

هدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، الذي منع تصدير المعدات الأمنية إلى كولومبيا بسبب موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكتب غوستافو بيترو على شبكة X: “إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات مع إسرائيل – فإننا سنعلقها. نحن لا نؤيد الإبادة الجماعية.. في يوم من الأيام، سيطلب منا الجيش الإسرائيلي وحكومة إسرائيل الصفح عما فعله شعبهم في بلدنا. سأعانقهم وسيبكون على القتل في أوشفيتز وغزة، وأيضا على أوشفيتز الكولومبية”.

جاء ذلك بعد استدعاء سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب على خلفية تصريحات رئيس بلادها جوستافو بيترو، بشأن العدوان على غزة، التي اعتبرها كيان العدو “تصريحات عدائية ومعادية للسامية”.

المصدر: وكالات