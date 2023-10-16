المكتب الإعلامي الحكومي:استشهاد عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتوثيق وملاحقة جرائم الاحتلال المستشار محمد فهمي النجار وزوجته وابنائه بمجزرة راح ضحيتها 16 من أفراد عائلته بعد قصف منزله بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 16 2023 - 07:28

المكتب الإعلامي الحكومي:استشهاد عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتوثيق وملاحقة جرائم الاحتلال المستشار محمد فهمي النجار وزوجته وابنائه بمجزرة راح ضحيتها 16 من أفراد عائلته بعد قصف منزله بشكل مباشر

منذ 47 mins 16 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة