مراسل المنار: القصف المدفعي الصهيوني الكثيف متواصل على ‫أطراف بلدة عيتا الشعب ويطال محيط بلدة رامية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2023 - 11:38

مراسل المنار: القصف المدفعي الصهيوني الكثيف متواصل على ‫أطراف بلدة عيتا الشعب ويطال محيط بلدة رامية

منذ 42 mins 15 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة