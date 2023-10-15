إعلام العدو: قتيل و4 إصابات جراء إطلاق صاروخ نحو مستوطنة ‫شتولا على الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 11:36

إعلام العدو: قتيل و4 إصابات جراء إطلاق صاروخ نحو مستوطنة ‫شتولا على الحدود مع لبنان

منذ 1 ساعة 15 October، 2023
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