بالفيديو | مقاومة غزة تواصل مناطق العدو ورسالة من القسام للقوات البرية الصهيونية

واصلت كتائب الشهيد عزالدين القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، تصديها للعدوان الصهيوني لليوم الثامن على التوالي، رداً على استهداف المدنيين وسياسة التهجير.

وقصفت كتائب القسام مساء اليوم “تل أبيب” برشقة صاروخية، وكذلك مدينة اسدود المحتلة، وعسقلان وبئر السبع، وسديروت ومطار “بن غوريون” برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.

كما قصفت كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة وتحشدات لقوات العدو قرب “ياد مردخاي” برشقات صاروخية، وموقع “إسناد صوفا” العسكري بقذائف الهاون، وتحشدات لقوات العدو قرب “كيسوفيم” بقذائف الهاون.

وأعلنت القسام عن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال الساعات الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى.

كما أعلنت القسام انتشال جثمان الجندي الصهيوني “تومير ألون نمرودي” الذي قتل في قصف صهيوني بمكان احتجازه يوم الاثنين الماضي.

ووجهت القسام رسالة مصورة إلى القوات البرية الصهيونية.. هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة.

بالفيديو | مشاهد من القصف الصاروخي القسامي المكثف باتجاه الأراضي المحتلة

وكشفت كتائب القسام عن قذيفة “الياسين” محلية الصنع المضادة للدروع من عيار 105 ملم، وهي قذيفة ترادفية ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ودخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى.

وقامت مجموعة من القسام بعبور السياج الفاصل شرق خانيونس والهجوم على تحشدات قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية.

وزفت كتائب القسّام في لبنان 3 شهداء من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ارتقوا في عملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلّة، وهم كلّ من:

الشهيد أحمد عثمان من ابناء مخيم عين الحلوة.

الشهيد يحيى عبد الرازق من ابناء مخيم عين الحلوة.

الشهيد صهيب كايد من سكان تجمّع وادي الزينة.

تجمع في منطقة وادي الزينة في لبنان للتهنئة باستشهاد الشاب صهيب كايد

السرايا تدك مغتصبات ومدن العدو لليوم الثامن من معركة «طوفان الأقصى»

وواصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، السبت، ولليوم الثامن على التوالي، استهداف وقصف عدة مستوطنات ومغتصبات العدو الصهيوني وضمن معركة «طوفان الأقصى» رداً على قصف بيوت المدنيين في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس خلال بلاغاتها العسكرية: “إن مجاهدينا تمكنوا من قصف مدينة عسقلان وسديروت وزيكيم برشقات صاروخية مباركة في تمام الساعة 04:05م”.

وأكدت السرايا، أنه وضمن معركة «طوفان الأقصى» قصفت تحشدات العدو في كيبوتس “نيريم” برشقة صاروخية مباركة، وفي ليلة وفجر اليوم السبت استهدفت أيضًا سديروت بعدة رشقات صاروخية في تمام الساعة 12:00صباحًا، حيث اعترف العدو الصهيوني بإصابة 3 مستوطنين، وسقطت الصواريخ على عدد من المباني بشكل مباشر، وحريق في أحد المنازل، وانقطاع الكهرباء عن أحد أحيائها بعد قصف السرايا لها.

وعند التاسعة من مساء اليوم، وبتوقيت البهاء، أعلنت سرايا القدس قصفها تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

المصدر: مواقع