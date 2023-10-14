‫الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 من القطاع الصحي في غزة وإصابة ‫العشرات وإلحاق الضرر بـ23 سيارة إسعاف جراء القصف الصهيوني  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 17:18

‫الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 من القطاع الصحي في غزة وإصابة ‫العشرات وإلحاق الضرر بـ23 سيارة إسعاف جراء القصف الصهيوني 

منذ 41 mins 14 October، 2023
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