الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 من القطاع الصحي في غزة وإصابة العشرات وإلحاق الضرر بـ23 سيارة إسعاف جراء القصف الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 من القطاع الصحي في غزة وإصابة العشرات وإلحاق الضرر بـ23 سيارة إسعاف جراء القصف الصهيوني
منذ 41 mins
14 October، 2023
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الصحة الفلسطينية
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