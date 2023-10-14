عبداللهيان من السفارة الإيرانية في بيروت: المقاومة هي التي ‫تحدد الشروط التي تريدها في حال وقف الحرب العدوانية الحالية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2023 - 11:12

عبداللهيان من السفارة الإيرانية في بيروت: المقاومة هي التي ‫تحدد الشروط التي تريدها في حال وقف الحرب العدوانية الحالية

منذ 16 mins 14 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة