زوارق حربية إسرائيلية معادية تقصف ساحل غزة تزامنا مع غارات ‫جوية على وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 09:40

زوارق حربية إسرائيلية معادية تقصف ساحل غزة تزامنا مع غارات ‫جوية على وسط القطاع

منذ 52 mins 14 October، 2023
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