اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الترحيل القسري للمواطنين من قطاع غزة يخالف القانون الإنساني الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 06:38

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الترحيل القسري للمواطنين من قطاع غزة يخالف القانون الإنساني الدولي

منذ 31 mins 14 October، 2023
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