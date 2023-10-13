‫مراسل المنار: توقف اطلاق القذائف باتجاه الاراضي اللبنانية ‫على الحدود وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 18:24

‫مراسل المنار: توقف اطلاق القذائف باتجاه الاراضي اللبنانية ‫على الحدود وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الصهيونية

منذ 10 mins 13 October، 2023
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