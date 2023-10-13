الشيخ قاسم: كل الأمة يجب أن تكون معنية وأن تشارك بالوسائل المتاحة لديها في هذه المواجهة مع الكيان المحتل

كتب نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر منصة “اكس”: “السؤال المطروح والكل ينتظر ماذا سيفعل حزب الله وما هي مساهمته في هذه المعركة؟ حزب الله يعرف واجباته تماماً ونحن حاضرون وجاهزون بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة، متى يحين وقت أي عمل سنقوم به، نحن داخل دائرة المقاومة ومعها وسنكون معا إن شاء الله في التحرير الكامل بإذنه تعالى”.

واضاف”حزب الله معني بمعركة المقاومة والتحرير وأهداف المقاومة، وكل الأمَة يجب أن تكون معنية وأن تشارك بالوسائل المتاحة لديها وبكل ما تستطيع في هذه المواجهة مع إسرائيل، نحن مؤيدون وداعمون لطوفانِ الأقصى”.

وتابع سماحته”نفتخر أنَ في أمَتنا مثل هذا الشعب الفلسطيني العظيم بمقاومته وشبابه ونسائه وأطفاله وشيوخه، إنَكم اليوم مضربْ مَثَل لكلِ التاريخ ولكلِ المستقبل أيُها الأحرار أيُها الشرفاء يا من استشهد أو جرح أو نزح أو بقي على الأرض الفلسطينية”.

واضاف”اعلموا أنَهم عُشَاق الحياة العزيزة و المستعدون للشهادة في تلاحم عظيم مع كل المقاومة في المنطقة، إنَنا ننحني أمام الشهداء والجرحى ونُقبِل نِعالهم التي هي أشرف من الظالمين والداعمين للإجرام الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام