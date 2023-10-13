كتائب القسام تعلن توجيه ضربة صاروخية بـ150 صاروخاً لعسقلان  ‫المحتلة رداً على استهداف العدو للمدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 12:18

كتائب القسام تعلن توجيه ضربة صاروخية بـ150 صاروخاً لعسقلان  ‫المحتلة رداً على استهداف العدو للمدنيين

منذ 44 mins 13 October، 2023
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