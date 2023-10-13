بالفيديو | حشود أردنية تنزل للشوارع وتتوجه للحدود الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 10:46

بالفيديو | حشود أردنية تنزل للشوارع وتتوجه للحدود الفلسطينية

منذ 23 mins 13 October، 2023
حشود اردنية نحو الحدود مع فلسطين
الاردن - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

نزلت حشود اردنية الى الشوارع وتوجهت صوب الحدود مع فلسطين.

المصدر: موقع المنار

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