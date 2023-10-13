السيد نصرالله وعبداللهيان استعرضا التطورات في المنطقة بعد  ‫عملية طوفان الاقصى والعدوان الصهيوني المتواصل على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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October 13 2023 - 10:46

السيد نصرالله وعبداللهيان استعرضا التطورات في المنطقة بعد  ‫عملية طوفان الاقصى والعدوان الصهيوني المتواصل على غزة

منذ 37 mins 13 October، 2023
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