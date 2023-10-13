وقفة في بيروت دعما لغزة والمقاومة وتنديدا بجرائم العدو الاسرائيلي

شهدت حديقة الاسكوا وسط بيروت اليوم حشد جماهيري كبير، تلبية للنداء التي أطلقته حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، وحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، وجبهة التحرير العربية، من أجل صمود ثوار غزة وفدائييها ،في وجه الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها النظام الفاشي الاسرائيلي المعادي لامتنا.

أكد عضو القيادة القطرية ومسؤول مكتب العلاقات الوطنية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي محمود قاسم ان وقفتنا هذه ليست في اطار التضامن، لاننا في خندق واحد وموقع مواجهة واحد مع العدو الصهيوني، ونحن اذ نحيي شعبنا العربي الفلسطيني على هذا الاعجاز والابداع النضالي، فهذا ليس غريبا على شعب تعود الصبر والنضال والمطاولة، فهو يقاتل قتال الابطال منذ قرن، وينقل الراية من جيل الى جيل، وأن هذا الزلزال الذي احدثه ابطال فلسطين وأفقد العدو توازنه، جعله في حالة هلع هستيري.

هذا العدو كان في ظنهم ان جيلا قد ينسى واخر قد يهاجر واخر قد يحبط، لكن الجيل الذي يقاتلهم اليوم، هو الجيل الثالث الذي ورث الاصرار والعزيمة بالتراكم الثوري، من جيل ابطال القسطل وعبد القادر الحسيني، الى جيل اقتحام الساحل وعملية الشهيد كمال عدوان، والشهيدة دلال المغربي، تتوالى الاجيال وتكبر الارادة ويصدق العزم، ونرى فلسطين اقرب الى التحرير كقرب الهدب من العين.

تحية لفلسطين، المجد والخلود لشهدائها والتحية لمقاوميها واسراها وشعبها العظيم، وسنظل كما كنا دائما موقنين في الطليعة في البعث وجبهة التحرير العربية، بأن فلسطين لن تحررها الحكومات بل الكفاح الشعبي المسلح. وستبقى قبلة نضالنا وفي قلوبنا وعيوننا انى ما استدرنا الى اي من الجهات الاربع.

وأكد مصباح الزين ممثل التنظيم الشعبي الناصري، أن من بيروت العربية المقاومة التي هزمت العدو، تحية اعتزاز وفخر لشعبنا العربي في كل فلسطين، الذي يصنع المعجزات، شعبنا الفلسطيني خط الدفاع الأول عن الأمة، المتصدي للمشروع الامبريالي الاستيطاني.

إن عملية طوفان الأقصى التي انطلقت من غزة أضحت عنواناً جديداً من عناوين كرامة الأمة وعزتها، ونضالاتها المتصلة عبر التاريح حتى في التوقيت، اوكتوبر والبطولات التي خاضتها الجيوش العربية، جيش العروبة الاول سورية، والجيش الثاني والثالث في مصر، هي راسخة في الوجدان ورسالة تجسيد لتبقى هذه المقاومة.

وأشار نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل، أن طوفان المقاومة وغزة وشعب فلسطين يبتلع احتلال العدو الاسرائيلي ويكنس جزء من مستوطناته، وفي هذه اللحظة بالذات وفي سياق عملية طوفان الاقصى، استطاع أن يكسر هيبة الجيش الاسرائيلي من جديد، وأن يدمي راسه ويكبده خسائر كبيرة لكن الخسارة الاكبر بالنسبة له ان شعب فلسطين تمكن من يكوي العقل الصهيوني من رواية الصهيونية على طريق انهاء هذا الاحتلال وهذا الاستيطان.

ان عظمة الشعب الفلسطيني اليوم يصنع ملحمة تاريخية تحاول امريكا واسرائيل ان تعيد عقارب الساعة الى الخلف بتلك المجازر والمحارق، التي تمارسها الان بحق اهلنا غزة، لن يستطيعوا ان يحولونا الى هنود حمر ولا ان يدمرونا ولا يقتلون شعباً بأكمله، فنحن سنخرج من تحت الركام لا ن حياتنا نمط وفعل مقاومة.

وأكد أمين سر حركة التحرير الوطني فتح وفصائل منظمة التحرير في بيروت سمير ابو عفش، أن هذه العملية هي عملية مباركة مدماك جديد، إلى مداميك الحركة الوطنية الفلسطينية التي تصل فيما بعد بالعودة الى فلسطين، وان دم فلسطين الزكي الذي يسقط اليوم هو دفاعاً عن الأمة نحو تحرير فلسطين، نعلم ان فلسطين في ضمير الشعوب العربية.

توجه ابو عفش الى انظمة الدول العربية، ان هذ الكيان الذي تطبعون معه لا يستطيع أن يحميكم، لانه هو بذاته لا يستطيع ان يحمي نفسه، فكيف سيحكميكم.

كما توجه الى النظام الاميركي التي تدعم العدو الاسرائيلي قائلاً ان لا طائراتكم ولا اساطيلكم ستخيفنا، معتبراً ان الاستشهاد هو واجب علينا ليكون لأبنائنا حياة كريمة وعزيزة ومستقرة.

وتوجه العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بالسلام والرحمة على أرواح شهداء أحفاد أحفاد الفدائيين، الذين يسطرون اليوم ملحمة من ملاحم هذا الشعب الفلسطيني شعب الجبارين، الذي أجبر كل العالم أن يقر ويعترف يا أهل فلسطين بأن هذه الارض أرضكم، أنتم وهذا ما تدفعونه من الدم الطاهر فداء، ليس فقط لحرية الأرض الفلسطينية، انما لحرية هذه الامة من محيطها الى خليجها العربي.

اليوم بعد عبوركم الثاني من غزة الى ارض فلسطين الحرة العربية، نحن لا نقف دعماً لفلسطين ولا نقف استنكار لما يجري الى أرض غزة، اليوم نحن جزء لا يتجزأ من هذه المعركة، وليعلم الجميع أن العبور الثالث الى فلسطين سيكون العبور الأخير، الذي سيؤدي الى تحرير فلسطين، وسينطلق هذا العبور بداية من الجليل والجولان ومن أغوار الأردن أيضاً.

اليوم بعد الذي شاهدناه من بلينكن الذي قال بأنه جاء الى اسرائيل ليس لانه وزير خارجية اميركا، إنما لانه يهودي، كشف لنا حقيقة الاميركي واصبحت المواجهة مع الاصيل مباشرة، وسنرى في الايام المقبلة شعوب العالم وشعوب الامة في المواجهة المباشرة مع الاميركيين أمام سفاراتهم، هذه هي المعادلات اليوم.

المصدر: بريد الموقع