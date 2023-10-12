عبد اللهيان في جولة اقليمية تبدأ بالعراق : حرب الصهاينة ليست مع فصيل واحد، بل مع كل الفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أنه سيبدأ جولة إقليمية انطلاقاً من العراق مروراً بسوريا، ومن ثم لبنان لإجراء لقاءات تشاورية مع المسؤولين، وقد وصل الى العراق في زيارة تستمر لعدة ساعات.

واشار أمير عبد اللهيان الى أنّ “المشاهد المؤلمة في غزة تعكس مساعي العدو الصهيوني للقيام بمجزرة جماعية للأبرياء المدنيين في غزة والعالم يشهد ذلك”، مؤكداً أنّ “الجميع يدرك أنّ السبب الرئيس للأزمات في غرب آسيا هو احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين”.

واعتبر عبداللهيان أنّ “الحصار وقطع المياه والكهرباء ومنع دخول الأدوية والمواد الغذائية تشير إلى نوايا العدو للقيام بمجزرة بحق سكان غزة”، مشيراً إلى أنّ “هذه الحرب التي نشهدها اليوم في غزة ليست حرب الصهاينة مع فصيل واحد، بل هي حرب مع كل الفلسطينيين”.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أجرى أمير عبد اللهيان، اتصالاً هاتفياً، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وبحثا خلاله تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.

وخلال الاتصال، أكّد أمير عبد اللهيان أنّ إيران تدعو الدول الإسلامية والعربية إلى دعم الشعب الفلسطيني.

المصدر: مواقع