‫وزير الخارجية الإيراني: هذه الحرب التي نشهدها اليوم في غزة  ‫ليست حرب الصهاينة مع فصيل واحد بل هي حرب مع كل الفلسطينيين  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 14:54

‫وزير الخارجية الإيراني: هذه الحرب التي نشهدها اليوم في غزة  ‫ليست حرب الصهاينة مع فصيل واحد بل هي حرب مع كل الفلسطينيين 

منذ 5 mins 12 October، 2023
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