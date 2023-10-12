المتحدث باسم جيش الإحتلال لقناة سي إن إن: نعتقد أن حماس تحتجز الرهائن تحت الأرض في مناطق مختلفة بالقطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 05:46

المتحدث باسم جيش الإحتلال لقناة سي إن إن: نعتقد أن حماس تحتجز الرهائن تحت الأرض في مناطق مختلفة بالقطاع

منذ 46 mins 12 October، 2023
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