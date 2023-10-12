المتحدث باسم جيش الإحتلال لقناة سي إن إن: موضوع الرهائن حساس ومعقد للغاية ولم نتعامل مع أي حدث مماثل من قبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2023 - 05:46

المتحدث باسم جيش الإحتلال لقناة سي إن إن: موضوع الرهائن حساس ومعقد للغاية ولم نتعامل مع أي حدث مماثل من قبل

منذ 46 mins 12 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة