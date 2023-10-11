19 جريحا فلسطينيا في المواجهات الشعبية مع قوات الاحتلال اليوم في الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 23:38

19 جريحا فلسطينيا في المواجهات الشعبية مع قوات الاحتلال اليوم في الضفة

منذ 49 mins 11 October، 2023
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