جيش الاحتلال الصهيوني يعلن العثور على عدد كبير من جثث جنوده في مستوطنات “غلاف غزة” وان عدد القتلى بصفوفه بعملية “طوفان الأقصى” ارتفع إلى 189 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 23:38

جيش الاحتلال الصهيوني يعلن العثور على عدد كبير من جثث جنوده في مستوطنات “غلاف غزة” وان عدد القتلى بصفوفه بعملية “طوفان الأقصى” ارتفع إلى 189

منذ 1 ساعة 11 October، 2023
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