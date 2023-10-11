سرايا القدس تقصف تل ابيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 22:08

سرايا القدس تقصف تل ابيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر

منذ 39 mins 11 October، 2023
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