مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مستوطنة نيرعام واشتباه بتسلل في سديروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 22:06

مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مستوطنة نيرعام واشتباه بتسلل في سديروت

منذ 1 ساعة 11 October، 2023
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