الضفة الغربية: 27 شهيدا و150 جريحا منذ عملية طوفان الاقصى برصاص الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2023 - 22:06

الضفة الغربية: 27 شهيدا و150 جريحا منذ عملية طوفان الاقصى برصاص الاحتلال

منذ 1 ساعة 11 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة