طوفان الاقصى والهجرة الصهيونية المعاكسة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 17:32

طوفان الاقصى والهجرة الصهيونية المعاكسة

منذ 52 mins 11 October، 2023
عربي وإقليمي - كيان العدو

على وقع طوفان الاقصى تهافت الصهاينة الى مطار بن غوريون هربا من ضربات المقاومة الفلسطينية..

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