‫اعلام العدو: إصابات جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 14:28

‫اعلام العدو: إصابات جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على عسقلان

منذ 42 mins 11 October، 2023
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