مراسل المنار : تحليق متواصل لطائرة تجسس معادية غير مسلحة من نوع هيرمز 900 في أجواء الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 14:28

مراسل المنار : تحليق متواصل لطائرة تجسس معادية غير مسلحة من نوع هيرمز 900 في أجواء الحدود مع لبنان

منذ 1 ساعة 11 October، 2023
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