غارات اسرائيلية متواصلة على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 12:58

غارات اسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

منذ 22 mins 11 October، 2023
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