نادي الأسـير: قوات القمع اقتحمت كافة الأقسام في سجن (عوفر) وشرعت بعمليات تفتيش وتنكيل في غرف الأسرى إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إدارة السجن على مدار الثلاثة أيام الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 10 2023 - 21:40

نادي الأسـير: قوات القمع اقتحمت كافة الأقسام في سجن (عوفر) وشرعت بعمليات تفتيش وتنكيل في غرف الأسرى إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إدارة السجن على مدار الثلاثة أيام الماضية

منذ 47 mins 10 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة