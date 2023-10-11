تقرير مصور | أطفال غزة يذبحون بآلة القتل الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 11:26

تقرير مصور | أطفال غزة يذبحون بآلة القتل الصهيونية

منذ 53 mins 11 October، 2023
عدوان 3
عربي وإقليمي - فلسطين

أطفال غزة يذبحون بآلة القتل الصهيوني دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا..

المصدر: موقع المنار

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