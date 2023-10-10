مواكبة | مواجهات في جنين ونابلس واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر، حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين والعديد من الأسرى المحررين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في نابلس وجنين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 45 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال فجرا، 5 فلسطينيين من عدة مناطق في مدينة نابلس، وسط اشتباكات مسلحة بين الشبان وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل قرب نابلس، واعتقلت الصحافي محمد نمر عصيدة بعد مداهمة منزله وتفتيشه ، وأمضى عصيدة، عدة سنوات في اعتقالات متفرقة في سجون الاحتلال غالبيتها بالاعتقال الإداري، وأفرج عنه قبل عدة شهور، بعد قضاء عامين إداريا.

رائد الدبيك

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال، عقب اقتحام الأخيرة البلدة القديمة في نابلس، تصدى خلالها مسلحون للقوات المقتحمة بإطلاق النار والعبوات ،واعتقلت قوات الاحتلال رائد الدبيك، وهو والد الشهيد محمد الدبيك، بعد مداهمة منزله في البلدة القديمة، إضافة لاعتقال الشاب توفيق النجار من منزله بالمدينة.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عودة وفاروق حمايل بعد مداهمة منزلهما.

بينما اندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لحي الألمانية بمدينة جنين، ومداهمتها لمنزل الأسير المحرر فرحان السعدي بالحي واحتجاز عائلته، قبل أن تعتقل شقيقيه ضياء وجواد، للضغط عليه لتسليم نفسه للاحتلال، إضافة لاعتقال المحرر محمد مرداوي.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كل من المحرر خليل كريم الفروخ، ورائد عزات الفروخ، والمحرر رأفت يوسف شلالدة، وثائر الفروخ، وعيسى خالد الفروخ، من بلدة السعير.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال معمر البرغوثي من منزله في بلدة كوبر شمال المدينة، إضافة لاعتقال عيسى مصطفى العروج من بلدة جناتا قرب بيت لحم.

المصدر: وكالات