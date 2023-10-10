الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس: حرمان قطاع غزة  ‫من الأغذية والخدمات الأساسية أمر غير مقبول – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 09:26

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس: حرمان قطاع غزة  ‫من الأغذية والخدمات الأساسية أمر غير مقبول

منذ 17 mins 10 October، 2023
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