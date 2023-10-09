الشيخ الخطيب: نبارك انجازات المقاومة الفلسطينية بظل مواقف بعض العرب المخزية

بارك نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “للشعب الفلسطيني بمقاومته البطلة والشجاعة والمقدامة وبشهدائه المعركة المشرفة التي يخوضها نيابة عن الأمة، وانجازاته غير المسبوقة في اجتياز كل السدود والعوائق العسكرية والسياسية والحصار الذي يفرض عليه من القريب قبل العدو وتسجيله تفوقا على العدو في النزال واعداد القتلى والاسرى والصمود الاسطوري في المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ما يسمى بغلاف غزة”.

وقال لشيخ الخطيب الاثنين “كنا ننتظر من جامعة الدول العربية ان تغتنم الفرصة للدعوة إلى جلسة طارئة لتكوين مظلة عربية سياسية داعمة للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الاقصى”، وتابع “من المؤسف ان نرى بدلا من ذلك مواقف متفرقة في اغلبها لا يتضمن الحد الأدنى من الدعم والمساندة حتى بالموقف السياسي، بل كانت بعض المواقف مخزية في صراحة الوقوف إلى جانب العدو والاصطفاف مع القوى الدولية المعادية للعرب والشعب الفلسطيني”.

وحيا الشيخ الخطيب كل من وقف داعما للشعب الفلسطيني بالدعم المادي والمعنوي وبالمقالة والتظاهر، وأمل ان “تتعمم أشكال الدعم على شعوبنا العربية والاسلامية كافة وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام