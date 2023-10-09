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October 9 2023 - 13:36

‫بالفيديو| اصابات في اسدود وعسقلان نتيجة سقوط صواريخ  ‫القسام 

منذ 35 mins 9 October، 2023
عسقلان
عربي وإقليمي - كيان العدو

اصابات في اسدود وعسقلان نتيجة سقوط صواريخ  ‫القسام.

المصدر: مواقع

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