سقوط صاروخ بسكل مباشر في أسدود – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 13:36

سقوط صاروخ بسكل مباشر في أسدود

منذ 53 mins 9 October، 2023
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