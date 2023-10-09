طواقم الإسعاف عاجزة عن الوصول لمواقع القصف في بيت حانون بسبب كثافة الغارات وتدمير طرق رئيسة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 04:28

طواقم الإسعاف عاجزة عن الوصول لمواقع القصف في بيت حانون بسبب كثافة الغارات وتدمير طرق رئيسة

منذ 27 mins 9 October، 2023
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