الطواقم الطبية تنتشل جثامين 6 شهداء من المنطقة المستهدفة في جنوب رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 02:56

الطواقم الطبية تنتشل جثامين 6 شهداء من المنطقة المستهدفة في جنوب رفح

منذ 11 mins 9 October، 2023
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