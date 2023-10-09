تغطية | 6 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة والقدس

استشهد ستة شبان مساء الأحد برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأعلنت وزارة الصحة، وصول شهيد إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة بيتا، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشهيد هو الشاب عماد جارح ياسين عديلي (19 عاما) وأصيب بعيار ناري في رقبته.

وأضافت المصادر أن عديلي أصيب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل بيتا، وبقي ينزف على الأرض ولاحقا نقل إلى مستشفى رفيديا، وحاولت طواقم الإسعاف إنقاذ حياته بإجراء إنعاش للقلب والرئتين، قبل الإعلان عن استشهاده.

بالفيديو | مسيرة غاضبة في بلدة بيتا جنوب نابلس بعد ارتقاء الفتى عماد عديلي ودعما وإسنادا للمقاومة

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب سابق، بوصول ثلاثة شهداء، و8 إصابات، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، بعد إصابتهم برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا.

وأوضحت الصحة أن الشهداء هم: محمد زياد عبد الجليل حميد (24 عاما) من بيت عنان شمال غرب القدس، وأمجد ماهر عليان خضير (36 عاما) من بلدة بيتونيا، وثائر سامي علي كسبة (17 عاما) من مخيم قلنديا.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت قرب حاجز قلنديا العسكري، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي مباشرة صوب الشبان، ما أدى لاستشهاد 3 شبان، وإصابة 8 آخرين.

كما استشهد الشاب محمد جواد عبد الرحمن زغير (٢١ عاماً) في الخليل بعد قليل من وصوله بحالة حرجة جداً إثر إصابته برصاص الاحتلال في صدره إلى المستشفى الأهلي في الخليل.

وفي وقتٍ سابقٍ، استشهد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.

وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني، باستشهاد الشاب عبد الحليم إبراهيم أبو اسنينة (24 عاما) الذي وصل إلى مستشفى أريحا، إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن، خلال مواجهات عند الحاجز الشمالي للمدينة.

وكانت قد اندلعت مواجهات مع الاحتلال في أريحا عند المدخلين الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشمالي قرب مخيم عين السلطان.

ومنذ أمس ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 12 شهيدًا، منهم 4 من رام الله، و2 أريحا، وطفل قلقيلية، و3 من الخليل، وشهيد من نابلس، في حين بلغت حصيلة الجرحى أكثر من ٧٠ إصابة بجروح مختلفة.

لحظات وصول الشهيد محمد حميد لبلدة بيت عنان بالقدس المحتلة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا، الليلة، واعتدت على آخرين، في حي باب حطة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي محمد شريفة من حي باب حطة عقب الاعتداء عليه بالضرب، كما اعتدت مجموعة من الشبان في الحي بالضرب.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من العائلات في حي القرمي بالبلدة القديمة في القدس، ما تسبب بإصابة عدد من الشبان، فيما أصيب آخرون برضوض وجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة العيسوية، شمال القدس، نقلوا إثرها إلى المستشفى.

كما اندلعت مواجهات في بلدة بيت حنينا شمال القدس، أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، فيما اندلعت مواجهات أخرى في جبل المكبر، وصور باهر، والطور، بالقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الإحتلال الشيخ القاضي مهند أبو رومي في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، وهو قاضي في المحاكم الفلسطينية ورئيس محكمة رام الله الشرعية وزوج شقيقة الاستشهادي الشيخ فادي أبو شخيدم.

وهو أسير محرر قضى في سجون الاحتلال 8 سنوات، وقيادي سابق في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

المصدر: مواقع