شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

يتواصل العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة في اليوم الثالث على التوالي لـ “طوفان الأقصى”، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزةعن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان “الإسرائيلي” المستمر على قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة، طالت عشرات منازل المدنيين الآمنين، والعديد من المؤسسات الحكومية، والمواقع العسكرية.

وأفادت مصادر طبية، بعد منتصف الليلة، بإرتقاء 21 شهيدا من عائلة الزعانين جراء قصف الاحتلال لمنزلهما ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

وأعلنت وزارة االصحة في قطاع غزة، عن حصيلة للشهداء والجرحى، في ثاني أيام معركة طوفان الأقصى.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، أمس الأحد، بأن عدد الشهداء بلغ 370 مواطناً ، فيما أصيب 2200 آخرين بجراح مختلفة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين، توزعت في كافة أنحاء قطاع غزة، وتحديداً في محافظة شمال قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم