‫كتائب المقاومة توجه ضربة صاروخية جديدة لمدينة تل أبيب رداً  ‫على استهداف البيوت الآمنة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 01:24

‫كتائب المقاومة توجه ضربة صاروخية جديدة لمدينة تل أبيب رداً  ‫على استهداف البيوت الآمنة 

منذ 33 mins 9 October، 2023
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