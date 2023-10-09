‫المقاومة الفلسطينية تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى  ‫داخل الكيان المحتل  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 01:24

‫المقاومة الفلسطينية تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى  ‫داخل الكيان المحتل 

منذ 35 mins 9 October، 2023
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