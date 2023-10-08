وحدات القمع في سجون العدو تقتحم أقسام الأسرى في سجني عوفر ومجدو وتعزل الأقسام عن بعضها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 19:04

وحدات القمع في سجون العدو تقتحم أقسام الأسرى في سجني عوفر ومجدو وتعزل الأقسام عن بعضها

منذ 9 mins 8 October، 2023
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