مراسل المنار: حالة إرباك كبيرة في صفوف جيش العدو الاسرائيلي حيث بات لا يفرق بين المقاومين والصهاينة في المستوطنات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 8 2023 - 19:04

مراسل المنار: حالة إرباك كبيرة في صفوف جيش العدو الاسرائيلي حيث بات لا يفرق بين المقاومين والصهاينة في المستوطنات

منذ 8 mins 8 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة