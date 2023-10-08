اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطيني الثائر وقوات العدو الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 8 2023 - 19:04
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
وزير خارجية أمريكا يقول إن عملية "طوفان الأقصى" هي الأسوأ على كيان الإحتلال منذ 1973 ويتحدث عن مفقودين أمريكيين
المقاومة الإسلامية - حزب الله تعلن إعادة تثبيت الخيمة التي استهدفها العدو في بسطرة تاكيداً على لبنانية الارض وسيادتها
رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله: نحن لسنا على الحياد والمقاومون وجهوا تحيتهم الى غزة في مزارع شبعا على طريقتهم الخاصة
مكتب نتنياهو يقول إن ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا وبريطانيا أكدت دعمها غير المحدود لحق كيانه المؤقت في الدفاع عن نفسه
مظاهرات واسعة في اليمن دعماً لفلسطين وللمقاومة في قطاع غزة تؤكد استعداد الشعب اليمني التدخل نصرة للقدس
مقتل اسرائيليين اثنين وإصابة ثالث اثر اطلاق شرطي مصري النار على وفد سياحي إسرائيلي وسط الاسكندرية
اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطيني الثائر وقوات العدو الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بالضفة المحتلة
منذ 40 mins
8 October، 2023
عاجل
التعليقات
ذات صلة
غارات إسرائيلية غربي محافظة شمال قطاع غزة
إطلاق نار يستهدف قوات العدو قرب مستوطنة “فيرد يريحو” شمال أريحا بالضفة المحتلة
قصف منزل لعائلة النادي غربي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}