اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطيني الثائر وقوات العدو الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 19:04

اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطيني الثائر وقوات العدو الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 40 mins 8 October، 2023
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