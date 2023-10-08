سرايا القدس: مجاهدونا من قوات النخبة يخوضون اشتباكات عنيفة في مواقع العدو العسكرية وفي محاور عسكرية من غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 10:30
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الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا ودول غربية داعمة للاحتلال تدين عملية المقاومة بغزة وتؤكد وقوفها إلى جانب الكيان
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا الأحد بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية
سرايا القدس: مجاهدونا من قوات النخبة يخوضون اشتباكات عنيفة في مواقع العدو العسكرية وفي محاور عسكرية من غلاف غزة
منذ 9 mins
8 October، 2023
عاجل
الكيان المؤقت
سرايا القدس
طوفان الاقصى
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