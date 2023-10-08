سرايا القدس: مجاهدونا من قوات النخبة يخوضون اشتباكات عنيفة  ‫في مواقع العدو العسكرية وفي محاور عسكرية من غلاف غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 10:30

سرايا القدس: مجاهدونا من قوات النخبة يخوضون اشتباكات عنيفة  ‫في مواقع العدو العسكرية وفي محاور عسكرية من غلاف غزة 

منذ 9 mins 8 October، 2023
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