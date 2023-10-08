انتشال عدد من الشهداء من منزل عائلة شبات في بيت حانون بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 04:26

انتشال عدد من الشهداء من منزل عائلة شبات في بيت حانون بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال

منذ 1 ساعة 8 October، 2023
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