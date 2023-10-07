مستوطنات غلاف غزة.. والعمق الجغرافي والعسكري؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 20:54

مستوطنات غلاف غزة.. والعمق الجغرافي والعسكري؟

منذ 7 mins 7 October، 2023
مستوطنات غلاف غزة
تقارير مصورة - فلسطين

ماذا يضم غلاف غزة، من مستوطنات وما هو العمق الجغرافي والعسكري له؟

المصدر: قناة المنار

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